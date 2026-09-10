У водителей ХМАО появился новый фаворит среди китайских авто

Водители Югры стали чаще интересоваться покупкой новых автомобилей от JAECOO. Конкуренцию на первичном рынке бренду составили отечественные LADA и другая китайская марка HAVAL, рассказали URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым