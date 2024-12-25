Катя Гордон не стесняясь в выражениях высказалась о защитниках Анны Седоеовой

Ведущая и юрист Катя Гордон, как и Эвелина Бледанс, не испытывает жалости к Анне Седоковой. Звездный адвокат обвиняет певицу в смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы и припоминает события из далекого прошлого.