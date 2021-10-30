Ещё 701 человек заболел коронавирусом в Крыму за сутки

За прошедшие сутки в Крыму выявили ещё 701 случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Телеканал "КРЫМ 24"69 подписчиков
Популярные статьи
- Замминистра здравоохранения РФ рассказал, что поможет Крыму снизить прирост заболеваемости COVID-19
- Джабаров считает, что решение апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции «скифского золота» нужно обжаловать в Верховном суде Нидерландов
- Голландский суд создал опасный международно-правовой прецедент, - сенатор от Крыма Ольга Ковитиди
Свежие комментарии