Серверы Helldivers 2 теперь вмещают 700 тысяч человек Arrowhead и SIE не ожидали ослепите...

Серверы Helldivers 2 теперь вмещают 700 тысяч человекArrowhead и SIE не ожидали ослепительного взлета кооперативного шутера Helldivers 2, так что им пришлось увеличивать вместимость серверов: теперь туда можно затолкать не 450, а 700 тысяч игроков.