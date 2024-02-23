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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Серверы Helldivers 2 теперь вмещают 700 тысяч человек Arrowhead и SIE не ожидали ослепите...

Серверы Helldivers 2 теперь вмещают 700 тысяч человек Arrowhead и SIE не ожидали ослепите...

Серверы Helldivers 2 теперь вмещают 700 тысяч человекArrowhead и SIE не ожидали ослепительного взлета кооперативного шутера Helldivers 2, так что им пришлось увеличивать вместимость серверов: теперь туда можно затолкать не 450, а 700 тысяч игроков.

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