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Хелена Бонэм Картер выступила в защиту Деппа и Роулинг

Хелена Бонэм Картер выступила в защиту Деппа и Роулинг

Актриса Хелена Бонэм Картер высказала свое веское мнение по поводу "культуры отмены" и ее жертв. В частности, ей было трудно наблюдать за травлей Джоан Роулинг за ее высказывания и изгнанием Джонни Деппа из-за обвинений бывшей жены в насилии.

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