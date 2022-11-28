Хелена Бонэм Картер выступила в защиту Деппа и Роулинг

Актриса Хелена Бонэм Картер высказала свое веское мнение по поводу "культуры отмены" и ее жертв. В частности, ей было трудно наблюдать за травлей Джоан Роулинг за ее высказывания и изгнанием Джонни Деппа из-за обвинений бывшей жены в насилии.