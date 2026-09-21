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NASA вдвое уменьшило оценку сезонного смещения центра масс Земли

NASA вдвое уменьшило оценку сезонного смещения центра масс Земли

Метод объединяет GPS, данные низкоорбитальных спутников и деформации земной коры, чтобы отделить движение массы планеты от смещения наземных станций с точностью до миллиметров Центр масс Земли сезонно смещается из-за перераспределения воды, льда и воздуха между полушариями.

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