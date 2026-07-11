Российские военные сообщили об уничтожении танка Leopard и пунктов управления дронами в Украине

Российские военные объявили о ликвидации танка Leopard и нескольких объектов, отвечающих за управление беспилотниками Вооружённых сил Украины, в ходе ночных ударных операций в Харьковской и Сумской областях.
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