Стильный беж, рюши и джут: самые модные шторы, которые все ищут в 2023 году

Как сейчас оформляют окна? Выбираем шторы, учитывая тренды сезона 2023-2024. PEXELS Популярность каких штор набирает обороты в 2023 году? Дизайнеры отказываются от полупустых и безликих интерьеров в пользу уюта, комфорта, тепла и ярких цветов.