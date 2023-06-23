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  • Анатолий Сергеевич
    Мой кот тоже этим занимается когда ему делать нечего.Плохую хозяйку ви...
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Стильный беж, рюши и джут: самые модные шторы, которые все ищут в 2023 году

Стильный беж, рюши и джут: самые модные шторы, которые все ищут в 2023 году

Как сейчас оформляют окна? Выбираем шторы, учитывая тренды сезона 2023-2024. PEXELS Популярность каких штор набирает обороты в 2023 году? Дизайнеры отказываются от полупустых и безликих интерьеров в пользу уюта, комфорта, тепла и ярких цветов.

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