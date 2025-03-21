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Медведев после поражения в Майами: «Перед турниром сильно болела спина»

Медведев после поражения в Майами: «Перед турниром сильно болела спина»

Во втором круге он проиграл Хауме Муньяру – 2:6, 3:6. «У меня сильно болела спина перед турниром, после Индиан-Уэллс.

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