Токенизация банковских карт расширяет возможности бесконтактных платежей и повышает уровень безопасности транзакций

Токенизация банковских карт позволяет расширить возможности бесконтактных платежей и снизить риск похищения персональных данных при транзакциях, заявил старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.
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