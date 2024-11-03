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Царьград

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Одно и то же каждые четыре года: В Европе вновь обеспокоены выборами в США. Европейские дипломаты признаются, что устали

Одно и то же каждые четыре года: В Европе вновь обеспокоены выборами в США. Европейские дипломаты признаются, что устали

Европейские политики вновь обеспокоены исходом выборов в США. В ЕС признаются, что так происходит каждые четыре года и пора что-то менять.

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