Глава Нигерии приказал освободить детей, которым грозила смертная казнь

В Нигерии отпустят из-под стражи всех несовершеннолетних, которым ранее суд предъявил грозившее им смертной казнью обвинение в государственной измене за участие в августовских протестах против инфляции и кризиса стоимости жизни в стране.
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