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Царьград

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Европа обсуждает нейтральный статус Украины: Франция и Великобритания в диалоге

Европа обсуждает нейтральный статус Украины: Франция и Великобритания в диалоге

Европейские страны обсуждают отказ от ввода войск на Украину, уделяя внимание её вооружённому нейтралитету.

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