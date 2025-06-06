В Карагандинской области прошло заседание комиссии по противодействию коррупции

Бороться нужно не с последствиями коррупции, а с причинами, и делать это нужно неформально – об этом говорили на заседании региональной комиссии по противодействию коррупции в акимате Карагандинской области.
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