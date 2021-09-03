Собянин ответил на обвинения в том, что регионы «кормят» Москву

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫБизнес и финансыСобянин ответил на обвинения в том, что регионы «кормят» Москву Москва большую часть денег и налогов перечисляет в федеральный бюджет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Вернуться к статье5316НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила МихайловнаЖиву в Воронежской области и точно знаю, что именно москвичи подмяли под себя крупные сельскохозяйственные и пищевые предприятия, зарплаты для работников низкие, уровень жизни намного ниже московского. Когда уровень жизни в провинции приблизится к московскому, вот тогда Собянин пусть изрекает свои умные мыслиmark nikitinконфликт властей заложен в Конституцию 1993 года. Регионы самостоятельные и практически отделены от государства. заложенно это было специально (Госдепом США писавшем России Конституцию), чтобы заложить противостояние вещего к гражданской войне: КОНФЛИКТ ВЛАСТЕЙ статья 10 три ветви власти, равные по значимости, никогда не договорятся. ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Статья 130. 1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. ---- (тут уже государство приказать не может). Статья 131.2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий. ---- (а здесь конфликт территориальный, значит гражданская война, как конфликт чечни и ингушетии, совсем недавно). Статья 132. 1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. ---- (государство в государстве). Статья 133 "Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами". ----- (тоесть государству надо договариватся с местными властями, по всем вопросам, и платить из бюджета страны. А не договорятся...? Суд, какой-нибудь гагский, заставит государство платить). Может ты и читал конституцию, по деагонаоле, чтобы ничего не понять, она именно для таких "по-диагонале" расчитана.Виктор ИвановА он сможет объяснить, почему жители Омска"наслаждаются" ароматами хим производств,а все доходы и налоги получают обе столицы нашей родины?mark nikitinв главе 8 конституции заложен конфликт регионов и центра.Евгений СНалоги предприятия платят в местный и федеральный бюджет. Прибыль получают их владельцы. Что получает москва?Иван ЗахаваПоходу ты сильно надышался!ММарияУровень жизни в Москве и Питере гораздо выше. Спорить с этим глупо.Игорь КузнецовНо и расходы выше. При этом нет (у большинства) возможности вести подсобное хозяйство.кормчийОй лукавит Оленевод. лукавит. Будкчи губернатором Тюменской области ,он знает сколько бабла уходило денег из региона, а регион ну очень богат нефтью и газом.Евгений СНеужели бабло уходило в бюджет г. москвы?кормчийКонечно нет , в бюджет Биробиджана !Юрий«Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Так деньги то приходят из регионов, так как в Москве нет ничего из производств, поэтому и кормят регионы резиновую Москву. Регионы выживают, так как все налоги нужно отдать в Москву. В регионах нет ни дорог, з/п мизерные, коммуналка огромная. пенсионеры по помойкам ходят. Быстро же забыл Собянин жизнь регионов когда жил в Тюмени.АлександрВрать не надо.Производств в Москве немало.И не все налоги идут в Москву.Как и не Москва чемпион по зарплатам.https://zen.yandex.ru/media/history_russian/pochemu-nikto-iz-dekabristov-ne-osvobodil-svoih-krepostnyh-5f57d211428c2e0bb3b4b6aeИван ЗахаваТы точно дЭбил!!! Да деньги стекаются именно в Москву, но не как в город, а как в столицу! Казна ЗДЕСЬ находится!!!Aalik3456Хоть бы покраснел и глаза отпустил бы. Голубой воришка.Владимир ДомнинБезграмотность Собянина не удивляет, в ЕР все такие. Он не знает, что налоговая база формируется в регионах. А как деньги попадают в Москву любой понимает. Или Собянин нагло лжет?АлександрСобянин говорит чистую правду.Москва один из крупнейших доноров федерального бюджета.Иван ЗахаваТы точно дЭбил!!! Да деньги стекаются именно в Москву, но не как в город, а как в столицу! Казна ЗДЕСЬ находится!!!N ETВывести Газпром, Лукойл, Роснефть, Норникель и т.п. непосредственно в те регионы где всё добывается и изготавливается! Ох посмотрел бы, как Москва завертелась!Игорь Кузнецов- Я считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры или как минимум переводить туда те крупные наши компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве / В. Путин / И процесс пошёл, но медленно, не спорю.Евгений СНо тогда кучеряво будут жить только белые медведи. Ведь именно там у их все газо и нефте предприятия.Игорь КузнецовС юмором у Вас всё в порядке :-) - Наибольшие значения по средним заработным платам приходится на три региона: Чукотский АО (около 138 тыс. руб.), Москва (примерно 135 тыс. руб.) и Магаданская область (примерно 127 тыс. руб.) / 2020 год / Только численность населения в московском регионе около 10% от всех граждан России. На Севере и Дальнем Востоке на порядок меньше проживает народа. Отсюда и суммарный размер отчислений НДФЛ. Это не считая других платежей. Например, налоги на недвижимость, землю и т.д.SISergey IvanovВот хотел человек оправдаться- и сам не заметил, как вляпался еще больше! Да и в самом деле: Ситуация, когда «Москва кормит Россию» еще более омерзительна, чем когда «Россия кормит Москву». Разве не дикость, что все ресурсы- финансовые, материальные, человеческие- крутятся в Москве? Собянин действует так, словно собирается всю Россию переселить в Москву. Может быть, именно с таким расчетом он и оттяпал у области изрядный кусок? Для буржуазного общества поведение вполне логичное: В Москве земля дорогая! Собственно, вообще все дорогое. А значит, есть возможность подкормиться на взятках и откатах. Попробуй, предложи взятку за землю где- нибудь в Сибири! Так ведь засмеют! Земли там немерено! Приходи и стройся! Только проблема в том, что в карман уже ничего не накапает....Иван ЗахаваТы точно дЭбил!!! Да деньги стекаются именно в Москву, но не как в город, а как в столицу! Казна ЗДЕСЬ находится!!!Валентин КозловСобянин из скромности не упомянул об алмазных копях, нефтяных и газовых скважинах на территории Москвы. Уважуха!!!А КудасовНе верю.Томара ТычковаБез всякого сомнения Москва сидит на шее у всей России и болтает гоязными и вонючими ногами. Не зря же Путин потребовал, чтобы преприниматели всех регионов России перестали платить налоги в Москве, а отдавали их регионы, где находятся их предприятия.Евгений СЧто кроме злобы и зависти имеете предложить?Игорь КузнецовПри сборе налогов и сборов проше выполнять контроль за деятельностью компаний централизованно. Сколько ресурсов из Сибири уходит контрабандой в Китай и Японию? В общем не всё так просто. Вспомните фильм "Начальник Чукотки" и всё станет ясно - лет 10-15 нужно для нормализации обстановки после "лихих 90-х".Евгений СВ этом москва и собянин виноваты?Игорь КузнецовСобянин, в отличии от Попова и Лужкова, в политику не лезет. Он - хозяйственник. При нём концепция общественного транспорта в Москве проводится в жизнь, в отличии от личного транспорта - он строит развязки и трассы, а в городе - электробусы, метро, трамвай... Да, значительные суммы вкладываются в замену тротуаров, мощение плиткой и т.д. Но это оправдается - надоело каждые 3-4 года асфальтировать. Ну и город преобразовывается, зоны отдыха облагораживаются...ДЛДмитрий ЛысковАбсолютно нет смысла спорить с москвичами!Они "НЕПОКОБЕЛИМЫ"!Иван ЗахаваТы точно дура!!! Да деньги стекаются именно в Москву, но не как в город, а как в столицу! Казна ЗДЕСЬ находится!!!Евгений СТем кто не внимательно читал повторю - основные доходы москвы составляет ндфл, который в москве много больше чем в регионах. Доходы от деятельности предприятий в регионах идут их владельцам, а не в московский бюджет. А где живут миллионеры - понятно, там где жить лучше.Игорь КузнецовСама система трансфертов из центра в регионы была налажена в СССР. Просто "на местах", к сожалению, формирование местных бюджетов слабо контролируется гражданами. Пусть посмотрят как в дотационных регионах живут руководители, прокуроры и руководство МВД. А москвичи, в массе своей, живут без роскоши. Да, для пенсионеров здесь условия лучше именно в плане оказания мед.помощи и доплат из бюджета Москвы.Евгений СНа местах все чаще слабое и неэффективное управление. Толковые управленцы кинули своих земляков и перебрались в москву и др. крупные города. И теперь оставшиеся на местах жалуются как им хреново живется при местном правительстве из людей, некоторых из которых и близко нельзя подпускать к управлению. Большой вклад в создание "кадрового голода" внесли отмена института прописки и свободная миграция...Игорь КузнецовМосква всегда работала как "пылесос". При этом в рейтинге городов по комфортности и доступности жизни (составляет институт «Урбаника») Москва на высоком месте, но не лучшей по социальным аспектам. В результате, городами, которые люди не хотят покидать в поисках лучшей жизни стали: Грозный, Йошкар-Ола, Вологда, Пенза и Орел.Евгений СНу не всегда. Когда существовала прописка попасть в москву на пмж было проблемно. Сейчас москва активно торгует московской пропиской. Строительство ненужного москвичам жилья, которое идет на продажу хорошо зарабатывающим а значит хорошим специалистам, в основном из др. регионов, зашкаливает. В итоге москва пухнет и выходит за пределы кольцевой, а регионы теряют кадры и возможеость развития. Это надо как-то заканчивать иначе даже при хороших условиях для развития развивать регионы некому будет...Игорь КузнецовМне приходилось (до пандемии) часто бывать в Подмосковье и в элитных районах Москвы. Поверьте, ести и нужны сециалисты, то они нужны на производствах, которые выведены и выводятся из Москвы. Почитайте - Портал правительства россии. Об утверждении плана реализации Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года. Это был 2017 год. Потом были уточнения. И вот - Отчёт о реализации государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» за I-II кварталы 2021 года.Борис НиколаевичЛукавит Собянин говоря что Москва является купнейшим донором страны! Я бы посмотрел, каким она донором была, если бы регионы не отправляли в Москву отчисления! Кроме того, если бы московские дельцы живущие и сидящие в Москве не владели бы производствами в регионах. А то они зарегистрировали свои конторы у себя в Москве, куда вся прибыль идёт с предприятий работающих в регионах. Достаточно посмотреть на разные консервы, концентраты где указан Московский адрес нахождения хозяев производства, и указан также адрес производства который находится в регионе! То есть люди горбатятся в регионе, производя продукцию, а московские паразиты собирают всю прибыль!Евгений СДа не отправляют ничего в бюджет г.москвы. Вы путаете федеральный бюджет с московским. Прибыль же идет владельцам предприятий, и лишь некоторые их них живут москве и питере. Большинство по заграницам тусуется....Yurii KolpakovДО 90 % ФИНАНСОВ КРУТИТСЯ В МОСКВЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ МОСКВУ И, ЕСТЕСТВЕННО, ВСЕ БАНКОВСКИЕ СТРУКТУРЫ МОСКВЫ В "ШОКОЛАДЕ". ЭТО И ПОЗВОЛЯЕТ С.С.С-НУ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ ПЛИТКУ ПО 10 РАЗ , ПРИ ЭТОМ "УХЛОПЫВАЯ" В ЗЕМЛЮ ФИНАНСЫ , СРАВНИМЫЕ С ЗАТРАТАМИ НА КУЛЬТУРУ И СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ СТРАНЫ. ************************** РЕЗЮМЕ: ДОНОРОМ МОСКВА ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЛИШЬ ДЛЯ МИГРАНТОВ. ПРИ ЭТОМ НАСЕЛЕНИЕ РЕГИОНОВ ОСТАЁТСЯ ОБОДРАННЫМ МОСКВОЙ "ДО НИТКИ" КОНТОРАМИ, КОТОРЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СТОЛИЦЕ, А ПРЕДПРИЯТИЯ - НА ПЕРИФЕРИИ, Т.К. РЕГИОНЫ НЕ ДОПОЛУЧАЮТ ИМ ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ И УСПЕШНО ЗАГИБАЮТСЯ ОТ ТАКОГО ДОНОРСТВА! ------------------------- P*S* : ИНОГДА ЛУЧШЕ ПОМОЛЧАТЬ, ТОГДА МОЖЕТ И СОЙДЁШЬ ЗА УМНОГО. НО ВПЕРЕДИ ВЫБОРЫ, БЕЗ ВЫБОРА, ПОЭТОМУ И ПРИХОДИТЬСЯ НЕСТИ "ПУРГУ" И "ДУХОПОДЪЁМНУЮ" ЧУШЬ. ВОТ КАК - ТО ТАКЕвгений СИнтересный момент. Вы ставите москве в упрек что она вложилась в N предприятие в регионе, развивает его и имеет с него доход? Вообще-то так во всем мире - инвестируют и получают прибыль. Это нормально. Ну давайте запретим. Москва уйдет, предприятие встанет, люди останутся без работы. Ведь москва пришла туда потому что местное правительство на это предприятие забило или не смогло и не пожелало его развивать, а московские барыги увидели возможность заработать и вложились.....Игорь КузнецовВы ещё живёте в 90-х. "Московские барыги" скупали предприятия в регионах при прихватизации. Банкротили их и продавали как утиль. Потом пришло другое время, от каких-то "Программ развития" развернулись в нацпроекты. Это принцип частно-государственного инвестирования. Примеров много. Вот один: - Запуск завода состоялся 9 июня 2021 года. Завод будет извлекать из природного газа сопутствующие метану газы: этан, пропан, бутан и другие более тяжелые фракции углеводородов, а также гелий. Предполагается, что Амурский ГПЗ станет вторым по объёму переработки природного газа (42 млрд м³ в год) и крупнейшим в мире по производству гелия (до 60 млн м³ в год).Vitaly ArkhipovВсе налоги оседают по месту регистрации. Ведущие(денежные) предприятия зарегистрированы в Москве и области, потому что по месту производства зачистую даже связи нет и по этой причине не будет. Нас ,как и раньше, в этом вопросе считают за дураков. Уже все понимают успех москвичей, а бред Собянина не мешало бы подтвердить перечислением конкретных предприятий с их доходами или открыть перечень из чего состоит бюджет Москвы. Я надеюсь время когда все станет на свои места придет,не может иждивенчество продолжаться бесконечно. При этом ВСЕ денежные потоки страны Москва сделала через себя. Одним словом время МОНСТРА проходит.Александр Синицын... ПОЛИТИКА , КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ ЕДРОРССАМИ ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ НАРОДА С ЗЕМЛИ КОРМЯЩЕЙ НА КЛОЧКИ :МОСКОВИЯ И К НЕЙ БЛИЗИМ...Андрей Тихоновмаскве бюджет Урюпинска, Урюпинску бюджет масквы.Татьяна Ивановасобянин- врун .все регионы ссср кормили москву а регионам крохи доставались!!!Татьяна Ивановасобянин- врун .все регионы ссср кормили москву а регионам крохи доставались!!!YPYuriy PintelinНе надо быть экономистом, чтобы заметить самое главное. Если за одну и ту же работу в Москве платят в 1,5 - 2 раза больше, чем в регионах, пенсии в Москве выше, на благоустройство города уходят космические суммы. Откуда это всё??? Перенесите столицу и Москва через 20 лет просядет до уровня регионов. Тот, кто управляет денежными потоками - себя не обидит.Иван ЗахаваПри СССР орали - Республики Россию кормят, Украина до сих пор этим живет. Теперь регионы Москву кормят! Не надоело вам дурака валять?! Работать не пробовали?!ИПИван ПриветиковПоинтересуйся в каких регионах газ, нефть добывают, а в каком с продажи этого налоги платят. Где главные офисы зарегистрированы? И так касается почти всего крупного бизнеса.Иван ЗахаваЕсли не регистрировать в фирму в Москве, а в регионе, таких вы мэров и депутатов навыбирали, что даже с взятками ни одну проблему решить не возможно - они трусы и жадные на падаль, как шакалы! Вы еще таких депутатов, что в Думу, мто в местный совет выберете, так животы к позвоночнику прилипнут! Роднину и актеров в регионах избирают! Вы загляните на сайт ГосДумы и посмотрите, кого вы в нее выбрал от своего региона, спросите, куда он их дел, поймете, кого избрали! В Москве мы давно с головой дружим!!!Комментировать
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