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Собянин ответил на обвинения в том, что регионы «кормят» Москву

Собянин ответил на обвинения в том, что регионы «кормят» Москву

Москва большую часть денег и налогов перечисляет в федеральный бюджет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Людмила Михайловна
Живу в Воронежской области и точно знаю, что именно москвичи подмяли под себя крупные сельскохозяйственные и пищевые предприятия, зарплаты для работников низкие, уровень жизни намного ниже московского. Когда уровень жизни в провинции приблизится к московскому, вот тогда Собянин пусть изрекает свои умные мысли
mark nikitin
конфликт властей заложен в Конституцию 1993 года. Регионы самостоятельные и практически отделены от государства. заложенно это было специально (Госдепом США писавшем России Конституцию), чтобы заложить противостояние вещего к гражданской войне: КОНФЛИКТ ВЛАСТЕЙ статья 10 три ветви власти, равные по значимости, никогда не договорятся. ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Статья 130. 1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. ---- (тут уже государство приказать не может). Статья 131.2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий. ---- (а здесь конфликт территориальный, значит гражданская война, как конфликт чечни и ингушетии, совсем недавно). Статья 132. 1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. ---- (государство в государстве). Статья 133 "Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами". ----- (тоесть государству надо договариватся с местными властями, по всем вопросам, и платить из бюджета страны. А не договорятся...? Суд, какой-нибудь гагский, заставит государство платить). Может ты и читал конституцию, по деагонаоле, чтобы ничего не понять, она именно для таких "по-диагонале" расчитана.
Виктор Иванов
А он сможет объяснить, почему жители Омска"наслаждаются" ароматами хим производств,а все доходы и налоги получают обе столицы нашей родины?
mark nikitin
в главе 8 конституции заложен конфликт регионов и центра.
Евгений С
Налоги предприятия платят в местный и федеральный бюджет. Прибыль получают их владельцы. Что получает москва?
Иван Захава
Походу ты сильно надышался!
Мария
Уровень жизни в Москве и Питере гораздо выше. Спорить с этим глупо.
Игорь Кузнецов
Но и расходы выше. При этом нет (у большинства) возможности вести подсобное хозяйство.
кормчий
Ой лукавит Оленевод. лукавит. Будкчи губернатором Тюменской области ,он знает сколько бабла уходило денег из региона, а регион ну очень богат нефтью и газом.
Евгений С
Неужели бабло уходило в бюджет г. москвы?
кормчий
Конечно нет , в бюджет Биробиджана !
Юрий
«Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Так деньги то приходят из регионов, так как в Москве нет ничего из производств, поэтому и кормят регионы резиновую Москву. Регионы выживают, так как все налоги нужно отдать в Москву. В регионах нет ни дорог, з/п мизерные, коммуналка огромная. пенсионеры по помойкам ходят. Быстро же забыл Собянин жизнь регионов когда жил в Тюмени.
Александр
Врать не надо.Производств в Москве немало.И не все налоги идут в Москву.Как и не Москва чемпион по зарплатам.https://zen.yandex.ru/media/history_russian/pochemu-nikto-iz-dekabristov-ne-osvobodil-svoih-krepostnyh-5f57d211428c2e0bb3b4b6ae
Иван Захава
Ты точно дЭбил!!! Да деньги стекаются именно в Москву, но не как в город, а как в столицу! Казна ЗДЕСЬ находится!!!
alik3456
Хоть бы покраснел и глаза отпустил бы. Голубой воришка.
Владимир Домнин
Безграмотность Собянина не удивляет, в ЕР все такие. Он не знает, что налоговая база формируется в регионах. А как деньги попадают в Москву любой понимает. Или Собянин нагло лжет?
Александр
Собянин говорит чистую правду.Москва один из крупнейших доноров федерального бюджета.
Иван Захава
Ты точно дЭбил!!! Да деньги стекаются именно в Москву, но не как в город, а как в столицу! Казна ЗДЕСЬ находится!!!
N ET
Вывести Газпром, Лукойл, Роснефть, Норникель и т.п. непосредственно в те регионы где всё добывается и изготавливается! Ох посмотрел бы, как Москва завертелась!
Игорь Кузнецов
- Я считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры или как минимум переводить туда те крупные наши компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве / В. Путин / И процесс пошёл, но медленно, не спорю.
Евгений С
Но тогда кучеряво будут жить только белые медведи. Ведь именно там у их все газо и нефте предприятия.
Игорь Кузнецов
С юмором у Вас всё в порядке :-) - Наибольшие значения по средним заработным платам приходится на три региона: Чукотский АО (около 138 тыс. руб.), Москва (примерно 135 тыс. руб.) и Магаданская область (примерно 127 тыс. руб.) / 2020 год / Только численность населения в московском регионе около 10% от всех граждан России. На Севере и Дальнем Востоке на порядок меньше проживает народа. Отсюда и суммарный размер отчислений НДФЛ. Это не считая других платежей. Например, налоги на недвижимость, землю и т.д.
Sergey Ivanov
Вот хотел человек оправдаться- и сам не заметил, как вляпался еще больше! Да и в самом деле: Ситуация, когда «Москва кормит Россию» еще более омерзительна, чем когда «Россия кормит Москву». Разве не дикость, что все ресурсы- финансовые, материальные, человеческие- крутятся в Москве? Собянин действует так, словно собирается всю Россию переселить в Москву. Может быть, именно с таким расчетом он и оттяпал у области изрядный кусок? Для буржуазного общества поведение вполне логичное: В Москве земля дорогая! Собственно, вообще все дорогое. А значит, есть возможность подкормиться на взятках и откатах. Попробуй, предложи взятку за землю где- нибудь в Сибири! Так ведь засмеют! Земли там немерено! Приходи и стройся! Только проблема в том, что в карман уже ничего не накапает....
Иван Захава
Ты точно дЭбил!!! Да деньги стекаются именно в Москву, но не как в город, а как в столицу! Казна ЗДЕСЬ находится!!!
Валентин Козлов
Собянин из скромности не упомянул об алмазных копях, нефтяных и газовых скважинах на территории Москвы. Уважуха!!!
А Кудасов
Не верю.
Томара Тычкова
Без всякого сомнения Москва сидит на шее у всей России и болтает гоязными и вонючими ногами. Не зря же Путин потребовал, чтобы преприниматели всех регионов России перестали платить налоги в Москве, а отдавали их регионы, где находятся их предприятия.
Евгений С
Что кроме злобы и зависти имеете предложить?
Игорь Кузнецов
При сборе налогов и сборов проше выполнять контроль за деятельностью компаний централизованно. Сколько ресурсов из Сибири уходит контрабандой в Китай и Японию? В общем не всё так просто. Вспомните фильм "Начальник Чукотки" и всё станет ясно - лет 10-15 нужно для нормализации обстановки после "лихих 90-х".
Евгений С
В этом москва и собянин виноваты?
Игорь Кузнецов
Собянин, в отличии от Попова и Лужкова, в политику не лезет. Он - хозяйственник. При нём концепция общественного транспорта в Москве проводится в жизнь, в отличии от личного транспорта - он строит развязки и трассы, а в городе - электробусы, метро, трамвай... Да, значительные суммы вкладываются в замену тротуаров, мощение плиткой и т.д. Но это оправдается - надоело каждые 3-4 года асфальтировать. Ну и город преобразовывается, зоны отдыха облагораживаются...
Дмитрий Лысков
Абсолютно нет смысла спорить с москвичами!Они "НЕПОКОБЕЛИМЫ"!
Иван Захава
Ты точно дура!!! Да деньги стекаются именно в Москву, но не как в город, а как в столицу! Казна ЗДЕСЬ находится!!!
Евгений С
Тем кто не внимательно читал повторю - основные доходы москвы составляет ндфл, который в москве много больше чем в регионах. Доходы от деятельности предприятий в регионах идут их владельцам, а не в московский бюджет. А где живут миллионеры - понятно, там где жить лучше.
Игорь Кузнецов
Сама система трансфертов из центра в регионы была налажена в СССР. Просто "на местах", к сожалению, формирование местных бюджетов слабо контролируется гражданами. Пусть посмотрят как в дотационных регионах живут руководители, прокуроры и руководство МВД. А москвичи, в массе своей, живут без роскоши. Да, для пенсионеров здесь условия лучше именно в плане оказания мед.помощи и доплат из бюджета Москвы.
Евгений С
На местах все чаще слабое и неэффективное управление. Толковые управленцы кинули своих земляков и перебрались в москву и др. крупные города. И теперь оставшиеся на местах жалуются как им хреново живется при местном правительстве из людей, некоторых из которых и близко нельзя подпускать к управлению. Большой вклад в создание "кадрового голода" внесли отмена института прописки и свободная миграция...
Игорь Кузнецов
Москва всегда работала как "пылесос". При этом в рейтинге городов по комфортности и доступности жизни (составляет институт «Урбаника») Москва на высоком месте, но не лучшей по социальным аспектам. В результате, городами, которые люди не хотят покидать в поисках лучшей жизни стали: Грозный, Йошкар-Ола, Вологда, Пенза и Орел.
Евгений С
Ну не всегда. Когда существовала прописка попасть в москву на пмж было проблемно. Сейчас москва активно торгует московской пропиской. Строительство ненужного москвичам жилья, которое идет на продажу хорошо зарабатывающим а значит хорошим специалистам, в основном из др. регионов, зашкаливает. В итоге москва пухнет и выходит за пределы кольцевой, а регионы теряют кадры и возможеость развития. Это надо как-то заканчивать иначе даже при хороших условиях для развития развивать регионы некому будет...
Игорь Кузнецов
Мне приходилось (до пандемии) часто бывать в Подмосковье и в элитных районах Москвы. Поверьте, ести и нужны сециалисты, то они нужны на производствах, которые выведены и выводятся из Москвы. Почитайте - Портал правительства россии. Об утверждении плана реализации Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года. Это был 2017 год. Потом были уточнения. И вот - Отчёт о реализации государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» за I-II кварталы 2021 года.
Борис Николаевич
Лукавит Собянин говоря что Москва является купнейшим донором страны! Я бы посмотрел, каким она донором была, если бы регионы не отправляли в Москву отчисления! Кроме того, если бы московские дельцы живущие и сидящие в Москве не владели бы производствами в регионах. А то они зарегистрировали свои конторы у себя в Москве, куда вся прибыль идёт с предприятий работающих в регионах. Достаточно посмотреть на разные консервы, концентраты где указан Московский адрес нахождения хозяев производства, и указан также адрес производства который находится в регионе! То есть люди горбатятся в регионе, производя продукцию, а московские паразиты собирают всю прибыль!
Евгений С
Да не отправляют ничего в бюджет г.москвы. Вы путаете федеральный бюджет с московским. Прибыль же идет владельцам предприятий, и лишь некоторые их них живут москве и питере. Большинство по заграницам тусуется....
Yurii Kolpakov
ДО 90 % ФИНАНСОВ КРУТИТСЯ В МОСКВЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ МОСКВУ И, ЕСТЕСТВЕННО, ВСЕ БАНКОВСКИЕ СТРУКТУРЫ МОСКВЫ В "ШОКОЛАДЕ". ЭТО И ПОЗВОЛЯЕТ С.С.С-НУ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ ПЛИТКУ ПО 10 РАЗ , ПРИ ЭТОМ "УХЛОПЫВАЯ" В ЗЕМЛЮ ФИНАНСЫ , СРАВНИМЫЕ С ЗАТРАТАМИ НА КУЛЬТУРУ И СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ СТРАНЫ. ************************** РЕЗЮМЕ: ДОНОРОМ МОСКВА ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЛИШЬ ДЛЯ МИГРАНТОВ. ПРИ ЭТОМ НАСЕЛЕНИЕ РЕГИОНОВ ОСТАЁТСЯ ОБОДРАННЫМ МОСКВОЙ "ДО НИТКИ" КОНТОРАМИ, КОТОРЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СТОЛИЦЕ, А ПРЕДПРИЯТИЯ - НА ПЕРИФЕРИИ, Т.К. РЕГИОНЫ НЕ ДОПОЛУЧАЮТ ИМ ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ И УСПЕШНО ЗАГИБАЮТСЯ ОТ ТАКОГО ДОНОРСТВА! ------------------------- P*S* : ИНОГДА ЛУЧШЕ ПОМОЛЧАТЬ, ТОГДА МОЖЕТ И СОЙДЁШЬ ЗА УМНОГО. НО ВПЕРЕДИ ВЫБОРЫ, БЕЗ ВЫБОРА, ПОЭТОМУ И ПРИХОДИТЬСЯ НЕСТИ "ПУРГУ" И "ДУХОПОДЪЁМНУЮ" ЧУШЬ. ВОТ КАК - ТО ТАК
Евгений С
Интересный момент. Вы ставите москве в упрек что она вложилась в N предприятие в регионе, развивает его и имеет с него доход? Вообще-то так во всем мире - инвестируют и получают прибыль. Это нормально. Ну давайте запретим. Москва уйдет, предприятие встанет, люди останутся без работы. Ведь москва пришла туда потому что местное правительство на это предприятие забило или не смогло и не пожелало его развивать, а московские барыги увидели возможность заработать и вложились.....
Игорь Кузнецов
Вы ещё живёте в 90-х. "Московские барыги" скупали предприятия в регионах при прихватизации. Банкротили их и продавали как утиль. Потом пришло другое время, от каких-то "Программ развития" развернулись в нацпроекты. Это принцип частно-государственного инвестирования. Примеров много. Вот один: - Запуск завода состоялся 9 июня 2021 года. Завод будет извлекать из природного газа сопутствующие метану газы: этан, пропан, бутан и другие более тяжелые фракции углеводородов, а также гелий. Предполагается, что Амурский ГПЗ станет вторым по объёму переработки природного газа (42 млрд м³ в год) и крупнейшим в мире по производству гелия (до 60 млн м³ в год).
Vitaly Arkhipov
Все налоги оседают по месту регистрации. Ведущие(денежные) предприятия зарегистрированы в Москве и области, потому что по месту производства зачистую даже связи нет и по этой причине не будет. Нас ,как и раньше, в этом вопросе считают за дураков. Уже все понимают успех москвичей, а бред Собянина не мешало бы подтвердить перечислением конкретных предприятий с их доходами или открыть перечень из чего состоит бюджет Москвы. Я надеюсь время когда все станет на свои места придет,не может иждивенчество продолжаться бесконечно. При этом ВСЕ денежные потоки страны Москва сделала через себя. Одним словом время МОНСТРА проходит.
Александр Синицын
... ПОЛИТИКА , КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ ЕДРОРССАМИ ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ НАРОДА С ЗЕМЛИ КОРМЯЩЕЙ НА КЛОЧКИ :МОСКОВИЯ И К НЕЙ БЛИЗИМ...
Андрей Тихонов
маскве бюджет Урюпинска, Урюпинску бюджет масквы.
Татьяна Иванова
собянин- врун .все регионы ссср кормили москву а регионам крохи доставались!!!
Татьяна Иванова
собянин- врун .все регионы ссср кормили москву а регионам крохи доставались!!!
Yuriy Pintelin
Не надо быть экономистом, чтобы заметить самое главное. Если за одну и ту же работу в Москве платят в 1,5 - 2 раза больше, чем в регионах, пенсии в Москве выше, на благоустройство города уходят космические суммы. Откуда это всё??? Перенесите столицу и Москва через 20 лет просядет до уровня регионов. Тот, кто управляет денежными потоками - себя не обидит.
Иван Захава
При СССР орали - Республики Россию кормят, Украина до сих пор этим живет. Теперь регионы Москву кормят! Не надоело вам дурака валять?! Работать не пробовали?!
Иван Приветиков
Поинтересуйся в каких регионах газ, нефть добывают, а в каком с продажи этого налоги платят. Где главные офисы зарегистрированы? И так касается почти всего крупного бизнеса.
Иван Захава
Если не регистрировать в фирму в Москве, а в регионе, таких вы мэров и депутатов навыбирали, что даже с взятками ни одну проблему решить не возможно - они трусы и жадные на падаль, как шакалы! Вы еще таких депутатов, что в Думу, мто в местный совет выберете, так животы к позвоночнику прилипнут! Роднину и актеров в регионах избирают! Вы загляните на сайт ГосДумы и посмотрите, кого вы в нее выбрал от своего региона, спросите, куда он их дел, поймете, кого избрали! В Москве мы давно с головой дружим!!!

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