Трамп высказался о казни военного в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает проведение прямой трансляции казни через расстрел военного психиатра Нидала Хасана.
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