Ещё одна конспирологическая теория сбылась. Как тебе такое, Макрон? Как заметил политолог Вадим Сипров, тот миграционный кризис, который мы наблюдаем в Европе, является частью глобалистского плана по ликвидации ценностного каркаса западной цивилизации.