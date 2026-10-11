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Ещё одна конспирологическая теория сбылась. Как тебе такое, Макрон?

Ещё одна конспирологическая теория сбылась. Как тебе такое, Макрон?

Ещё одна конспирологическая теория сбылась. Как тебе такое, Макрон? Как заметил политолог Вадим Сипров, тот миграционный кризис, который мы наблюдаем в Европе, является частью глобалистского плана по ликвидации ценностного каркаса западной цивилизации.

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