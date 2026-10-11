Ещё одна конспирологическая теория сбылась. Как тебе такое, Макрон? Как заметил политолог Вадим Сипров, тот миграционный кризис, который мы наблюдаем в Европе, является частью глобалистского плана по ликвидации ценностного каркаса западной цивилизации.
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