Нигматуллин поздравил с 79-летием окончания Второй мировой войны

Сегодня в России отмечается памятная дата – 79-летие окончания Второй мировой войны. В этот день потомки выражают бесконечную благодарность фронтовикам и работникам тыла за мирное небо над головой, заявил в поздравлении с 79-й годовщиной окончания Второй мировой войны первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.
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