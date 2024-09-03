Нигматуллин поздравил с 79-летием окончания Второй мировой войны

Сегодня в России отмечается памятная дата – 79-летие окончания Второй мировой войны. В этот день потомки выражают бесконечную благодарность фронтовикам и работникам тыла за мирное небо над головой, заявил в поздравлении с 79-й годовщиной окончания Второй мировой войны первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.