Украина не дополучила миллиарды, а Запад ограничивается заявлениями

Украина не дополучила в этом году 29,5 млрд долл. из-за невыполнения международных обязательств, заявил министр финансов Марченко в Раде.
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