Почему ленивые живут дольше, по мнению ученых: 7 правил долголетия.

Александр Симаков

Как и у всякой энергии, у жизненной энергии тоже должна быть своя единица измерения. Предлагаю в качестве такой единицы считать "1 лень" (расход калорий за единицу времени). Лежание на диване все выходные - экономит , например, 48 леней (по одному леню в час). Можно признать "лень" разменной монетой. Вынес, например, мусор по просьбе жены - всё, супруга должны тебе несколько "леней". Накопленные "лени" впоследствии можно будет обменять на рыбалку или опять же, на лежание на диване. Красота! В семейных отношениях наступит гармония на основе взаимозачёта "ленями"! 😀