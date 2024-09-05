Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему ленивые живут дольше, по мнению ученых: 7 правил долголетия.

Почему ленивые живут дольше, по мнению ученых: 7 правил долголетия.

В мире, где превозносятся занятость и продуктивность, идея о том, что лень может быть ключом к здоровью и долголетию, может показаться нелогичной.

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Комментарии
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Александр Симаков
Как и у всякой энергии, у жизненной энергии тоже должна быть своя единица измерения. Предлагаю в качестве такой единицы считать &quot;1 лень&quot; (расход калорий за единицу времени).  Лежание  на диване все выходные - экономит , например,  48 леней (по одному леню в час).  Можно признать &quot;лень&quot; разменной монетой. Вынес, например,  мусор по просьбе жены - всё, супруга должны тебе несколько &quot;леней&quot;.   Накопленные &quot;лени&quot;  впоследствии можно будет обменять на рыбалку или опять же, на лежание на диване. Красота! В семейных отношениях наступит гармония на основе взаимозачёта &quot;ленями&quot;! 😀
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