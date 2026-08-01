Котопёс недели: возьмите из приюта разумного пса Мильфея или уютного кота Бонифация

Два чудесных питомца ждут встречи со своими людьми в московских приютах. фото: приют «Бирюлево»; приют «Печатники»Лето — это прекрасное время не только для встреч с друзьями, фотографирования закатов и фотографирования друзей на фоне закатов, это еще и прекрасное время, чтобы обзавестись новым другом — собакой или кошкой.