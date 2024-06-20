В Туле отремонтируют четыре километра трамвайных путей

Ремонт трамвайных путей в Туле 20 июня обсудили на брифинге по вопросам дорожного ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" с министром транспорта и дорожного хозяйства региона Родионом Дудником и главой администрации Тулы Ильей Беспаловым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии