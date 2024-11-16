Будущая глава Нацразведки США Тулси Габбард назвала Зеленского диктатором, а его правительство авторитарным (ВИДЕО)

виталий панов

Да Вова приходит время собирать плоды своего труда,то есть всего что ты посеял! Байден на тебя "молился",а ты как "истинный защитник" Европы и демократических ценностей по американски,всегда протягивал руку говоря дай ещё,мало! С Трампом этот фокус не прокатит.Он умеет считать деньги,во что вкладываться! А проект "украина",оказался не выгодным,как в пословице туда дуй,от туда х.й!Отдачи ни какой! Поэтому Вова болтаться тебе на верёвке,и в последних конвульсиях дёргать маленькими кривыми ногами!