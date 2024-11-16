Русская весна
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Русская весна

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Будущая глава Нацразведки США Тулси Габбард назвала Зеленского диктатором, а его правительство авторитарным (ВИДЕО)

Будущая глава Нацразведки США Тулси Габбард назвала Зеленского диктатором, а его правительство авторитарным (ВИДЕО)

Будущая глава Нацразведки США Тулси Габбард назвала Зеленского диктатором, а его правительство авторитарным.

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Комментарии
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виталий панов
Да Вова приходит время собирать плоды своего труда,то есть всего что ты посеял! Байден на тебя &quot;молился&quot;,а ты как &quot;истинный защитник&quot; Европы и демократических ценностей по американски,всегда протягивал руку говоря дай ещё,мало! С Трампом этот фокус не прокатит.Он умеет считать деньги,во что вкладываться! А проект &quot;украина&quot;,оказался не выгодным,как в пословице туда дуй,от туда х.й!Отдачи ни какой! Поэтому Вова болтаться тебе на верёвке,и в последних конвульсиях дёргать маленькими кривыми ногами!
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