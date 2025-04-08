Какие номера квартир приносят владельцам беды и болезни, как от них защититься Алёна Юрьева Может ли номер квартиры влиять на судьбу её владельцев? Нумерология — древняя наука о числах — утверждает, что да.
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