Агент Кравцова: «Много было псевдоспециалистов, которые высказывались насчет Виталия. Но он талантливый парень. Может быть, Гру – это его тренер»

24-летний нападающий «Трактора» забросил 2 шайбы в 2 стартовых играх Фонбет Чемпионата КХЛ. – Виталию Кравцову пошла на пользу смена тренера? Он смог по-новому раскрыться? – Возможно, у него просто был сезон адаптации после возвращения из-за океана, это тоже немаловажный факт.