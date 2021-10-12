Работники "Укрзализныци" начинают забастовку, поезда не будут выпускать

В Украине могут начаться перебои с железнодорожным пассажирским сообщением во вторник, 12 октября. Глава независимого профсоюза УЗ Александр Скиба заявил, что 8-10 поездов не выйдут из депо, поскольку работники "Укрзализныци" начинают итальянскую забастовку.