В России предложили запретить иностранным агентам участвовать в выборах

В Госдуме предлагают запретить иностранным агентам избираться в органы власти любого уровня – такой законопроект внесли в нижнюю палату руководитель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и первый замглавы фракции Дмитрий Гусев.
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