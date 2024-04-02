Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 921 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    МИДу РФ надо просто, без всяких экивоков, сказать - нам до 3,14зды, кто с той стороны воюет против нас, уничтожим ВСЕ...В МИД отреагирова...
  • Вовладар Даров
    Красивая женщина!!!!Главе Гагаузской ...
  • Eduard
    Знаем эти политизировпные обвинения.Сидят как на Украине преступники Майдана и навешивают на всех честных людей "ярлы...Главе Гагаузской ...

В России предложили запретить иностранным агентам участвовать в выборах

В России предложили запретить иностранным агентам участвовать в выборах

В Госдуме предлагают запретить иностранным агентам избираться в органы власти любого уровня – такой законопроект внесли в нижнюю палату руководитель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и первый замглавы фракции Дмитрий Гусев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Горемыкин
Иноагентов нужно лишать российского гражданства со всеми вытекающими последствиями в том числе с невозможностью участвовать в любых выборах и как кандидатов на выборные должности так и права голосовать..
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх