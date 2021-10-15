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Депутат Госдумы предложил ввести налоговую льготу за трудоустройство возрастных работников

Депутат Госдумы предложил ввести налоговую льготу за трудоустройство возрастных работников

В России предложили снижать налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников.

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