США не готовы объявить о снятии ограничений для украинских войск вглубь России

Соединенные Штаты сейчас не готовы объявить о снятии ограничений для украинских сил на нанесение ударов вглубь России дальнобойным оружием, заявил официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер.
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