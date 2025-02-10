В Госдуме назвали положительные стороны отмены равномерной оплаты отопления

Представитель комитета Государственной Думы России по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский прокомментировал в интервью «РИА Новости» изменение порядка оплаты отопления жилых помещений, которое вступит в силу с 1 марта 2025 года .