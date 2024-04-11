Чекисты Алиева выследили шпионов Макрона в Баку, след вел в Киргизию

Азербайджан нанес удар по французской разведке в Средней Азии Станислав Тарасов На фото: Лоран Нуньес — директор DGSI NEWS после презентации нового Плана действий по борьбе с терроризмом (Фото: imago/PanoramiC/TASS) По ходу недавнего разоблачения деятельности разветвленной агентурной сети французской внешней разведки DGSE в Азербайджане было установлено, что она в последнее время активно работала и в государствах Средней Азии.