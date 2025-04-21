Пасхальное перемирие, которое было объявлено в зоне проведения специальной военной операции (СВО) президентом России Владимиром Путиным, с политической точки зрения продемонстрировало добрую волю России к миру.
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