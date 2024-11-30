Политика как он...
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Политика как она есть

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Президент Южной Осетии прибыл в зону СВО

Президент Южной Осетии прибыл в зону СВО

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в зону проведения специальной военной операции и передал бойцам 4-й военной базы и осетинских подразделений гуманитарную помощь, сообщила журналистам пресс-секретарь главы закавказской республики Наталья Босикова.

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