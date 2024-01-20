Британское правительство попросили передать Киеву второсортные лодки

В Великобритании занимающаяся помощью Украине волонтерская организация обратилась с просьбой к правительству Соединенного Королевства предоставить Киеву лодки, на которых обычно перевозят мигрантов через пролив Ла-Манш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии