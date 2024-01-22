Кино: «Мне его жалко»: Почему Леонид Ярмольник посоветовал Никите Кологривому из «Слова пацана» отказаться от карьеры в кино

Сегодня исполняется 70 лет известному актёру Леониду Ярмольнику. Он сыграл больше 150 ролей в кино и сериалах и при этом отказался от получения государственных званий по своим личным убеждениям, о чём ни разу не пожалел.
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