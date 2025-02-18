Сергей Лавров и Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд на российско-американские переговоры

Переговорные команды РФ и США передадут итоги встречи лидерам двух стран, которые примут решение о дальнейших шагах Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где пройдут российско-американские переговоры.