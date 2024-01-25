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В Казани ликвидируют «ЖКУ Московского района»

В Казани ликвидируют «ЖКУ Московского района»

В Казани закрывают МУП «Жилищно-коммунальное управление Московского района» по решению мэрии города. Комитет земельных и имущественных отношений казанского исполкома должен принять решение о ликвидации в течение двух недель.

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