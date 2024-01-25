В Казани ликвидируют «ЖКУ Московского района»

В Казани закрывают МУП «Жилищно-коммунальное управление Московского района» по решению мэрии города. Комитет земельных и имущественных отношений казанского исполкома должен принять решение о ликвидации в течение двух недель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии