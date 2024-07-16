В ФБР заявили о возможной «мести» за покушение на Трампа

Алексей Тан

ФБР заявили о возможной «мести» за покушение на Трампа ================== А это не будет "местью".... достаточно вспомнить Карибский кризис и убийство Кеннеди!!! А будет БАНАЛЬНОЕ... как говорят РУССКИЕ.... -"Соломки, соломки подстелить надобно бы!!!.... не завтра, послезавтра... их господином... и ТРАМП стать может.... и наиболее вероятно БУДЕТ.