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В ФБР заявили о возможной «мести» за покушение на Трампа

Это ФБРовсцы так на самоходную мумию намекают?Похоже, если ФБРовцы о таком заявляют, то неоконам другого варианта и не осталось уже.

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Комментарии
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Алексей Тан
ФБР заявили о возможной «мести» за покушение на Трампа ================== А это не будет &quot;местью&quot;.... достаточно вспомнить Карибский кризис и убийство Кеннеди!!!  А будет БАНАЛЬНОЕ... как говорят РУССКИЕ.... -&quot;Соломки, соломки подстелить надобно бы!!!.... не завтра, послезавтра... их господином... и ТРАМП стать может.... и наиболее вероятно БУДЕТ.
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