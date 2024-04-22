Apple откроет сторонним приложениям доступ к NFC

Европейская комиссия обвинила Apple в 2022 году в том, что она злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке мобильных платежей, запрещая сторонним приложениям использовать технологию NFC в iPhone.
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