Курортный роман длиною в жизнь: 60 лет брака отметила супружеская пара из Уссурийска

В управлении ЗАГС Уссурийска впервые с начала года чествовали семейную пару с 60-летним "стажем". Виновниками торжества (0+) стали Валерий и Тамара Гитько, вместе прошедшие долгий путь от курортного знакомства до бриллиантовой свадьбы.
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