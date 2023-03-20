Курортный роман длиною в жизнь: 60 лет брака отметила супружеская пара из Уссурийска

В управлении ЗАГС Уссурийска впервые с начала года чествовали семейную пару с 60-летним "стажем". Виновниками торжества (0+) стали Валерий и Тамара Гитько, вместе прошедшие долгий путь от курортного знакомства до бриллиантовой свадьбы.