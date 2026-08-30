Мюллер забил победный гол и сделал ассист в матче с «Канзас Сити» Шапи. У 36-летнего хавбека «Ванкувера» 7+4 в 18 играх сезона МЛС

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Хавбек « Ванкувера » Томас Мюллер забил победный гол с пенальти и сделал результативную передачу в матче МЛС с «Канзас Сити» (3:0), за который выступает российский вингер Магомед-Шапи Сулейманов .