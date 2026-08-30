Хавбек « Ванкувера » Томас Мюллер забил победный гол с пенальти и сделал результативную передачу в матче МЛС с «Канзас Сити» (3:0), за который выступает российский вингер Магомед-Шапи Сулейманов .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым