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Царьград

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Минобороны России: удар по логистическому центру в Киевской области

Минобороны России: удар по логистическому центру в Киевской области

Российские вооруженные силы нанесли удар по центру "DHL Логистик" в Киевской области, где хранились беспилотники.

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