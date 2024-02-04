Судьба Украины: что может произойти с соседкой России в 2024 году? Ирэн Орлонская2024 год предстоит стать важным испытанием для Киева и его западных союзников, которые сталкиваются с последствиями российской специальной военной операции (СВО).
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