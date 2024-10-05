Автомобиль и телефонный звонок стоимостью в сотню тысяч долларов

На прошлой неделе в Австрии произошло ДТП с участием итальянских водителей Джузеппе Чербоне и Николо Боттини Бонграни, которые ехали на редком Jaguar XK120 1948 года, собираясь участвовать в гонке Mille Miglia.
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