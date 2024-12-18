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Царьград

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Зеленский готовит крупное наступление: Украинская журналистка узнала главное

Зеленский готовит крупное наступление: Украинская журналистка узнала главное

По информации Панченко, президент Украины готовится к новому наступлениюУкраинская журналистка Диана Панченко написала на своей странице в социальных сетях, что этой ночью сотрудники военкоматов Харькова не просто так забирали мужчин с их кроватей.

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Комментарии
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Амара Карпова
Он уже третий год наступает😂😅
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22 час.

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