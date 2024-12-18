Зеленский готовит крупное наступление: Украинская журналистка узнала главное

По информации Панченко, президент Украины готовится к новому наступлениюУкраинская журналистка Диана Панченко написала на своей странице в социальных сетях, что этой ночью сотрудники военкоматов Харькова не просто так забирали мужчин с их кроватей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии