22 случая захламления выявили с начала года в частном секторе Ленинского округа Иркутска

В Иркутске проводят проверки частного сектора на предмет захламления территорий. И только в Ленинском округе с начала 2025 года выявили 22 случая загромождения и захламления территорий общего пользования, которые прилегают к индивидуальным домовладениям.
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