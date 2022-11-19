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Сунесс о Месси: «Выход Лео в финал предначертан судьбой. Это будет его 1000-й матч и последний ЧМ»

Грэм Сунесс считает, что сборная Аргентины с Лионелем Месси выйдет в финал ЧМ-2022. «Аргентина будет другой командой, если мы увидим лучшую версию Месси.

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