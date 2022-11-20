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Егор Базин: «Могу только извиниться перед болельщиками за плохое катание. Какой-то бред полный, я в шоке»

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали свое выступление с произвольным танцем на этапе Гран-при России в Самаре, где они одержали победу.

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