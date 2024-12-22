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Перечислены самые популярные новогодние украшения у россиян

Перечислены самые популярные новогодние украшения у россиян

Классические елочные шары в этом году вытеснили другие украшения, а рост самой популярной елочки на маркетплейсе равен 4,5 сантиметрам, выяснили аналитики Aliexpress СНГ, которые проанализировали наиболее популярные товары в новогодних категориях в период с начала осени.

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