Поболтаем

52 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Луценко
    просто к вам вломились инопланетяне, и за ними пришли Люди в чёрном. Потом Вам пришлось стереть память, а поскольку э...Феномен ненайденн...
  • Луиза Литвинова
    В жизни всякое бывает. Видно не судьба в этот раз козлику быть обедомГорный козел забо...
  • Рафаэль Осэлэдко
    туфта!Горный козел забо...

Что такое «гнев пряничного человечка», или Почему марафонцы какают в штаны во время забега

Что такое «гнев пряничного человечка», или Почему марафонцы какают в штаны во время забега

Марафон – это вид спорта, в котором атлеты выкладываются по максимуму. Дистанция 42 километра 195 метров – это чудовищное испытание для организма, даже тренированного, поэтому иногда у марафонцев не выдерживает сердце и забег заканчивается печально.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх