Что такое «гнев пряничного человечка», или Почему марафонцы какают в штаны во время забега

Марафон – это вид спорта, в котором атлеты выкладываются по максимуму. Дистанция 42 километра 195 метров – это чудовищное испытание для организма, даже тренированного, поэтому иногда у марафонцев не выдерживает сердце и забег заканчивается печально.
Марафон – это вид спорта, в котором атлеты выкладываются по максимуму. Дистанция 42 километра 195 метров – это чудовищное испытание для организма, даже тренированного, поэтому иногда у марафонцев не выдерживает сердце и забег заканчивается печально.
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